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Новости 11:53

Новый антирекорд: в России выявлено свыше 98 тысяч суточных заражений COVID-19

фото ЗакС политика Новый антирекорд: в России выявлено свыше 98 тысяч суточных заражений COVID-19

Суточная COVID-статистика в РФ пополнилась 98 040 случаями коронавируса — это пиковое значение с начала пандемии, информирует 28 января оперативный штаб. Днём ранее было зафиксировано 88 816 заражений.

За минувшие 24 часа с ковидом госпитализировали 14 046 человек. Выздоровели 29 506 человек, умерли 673 пациента.

Очередной антирекорд поставил Петербург, где зарегистрировано 13 976 суточных заражений COVID-19.

В лидерах по-прежнему Москва с 23 994 новыми случаями инфицирования.

По данным оперштаба, в Северной столице в больницы с коронавирусом положили 693 местных жителей, излечились от инфекции 3 281, скончались 57.


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