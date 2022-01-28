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Новости 13:03

Памятная доска в честь расшифровавшего код майя учёного Юрия Кнорозова может появиться в Кунсткамере

фото ЗакС политика Памятная доска в честь расшифровавшего код майя учёного Юрия Кнорозова может появиться в Кунсткамере

Курирующий культурный блок петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что в Смольный поступило официальное обращение инициативной группы МАЭ РАН по вопросу установки мемориальной доски в память о советском учёном Юрии Кнорозове. 

По словам Пиотровского, с соответствующим предложением к нему уже обращался журналист Алексей Пивоваров, автор YouTube-канала "Редакция".

"Сейчас мы рассматриваем возможность размещения доски внутри Кунсткамеры, при входе. Начинаем более детальную проработку вопроса совместно с дирекцией музея, КГИОП и Советом по мемориальным доскам", - сообщил Пиотровский у себя в телеграм-канале.

Не так давно у "Редакции" вышел большой выпуск про именитого советского учёного.

Юрий Кнорозов является советским и российским историком, этнографом, лингвистом, переводчиком. Первым в мире дешифровал знаменитый Кодекс майя.


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