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Новости 13:31

РКН возбудил дело в отношении адвоката Павлова* за отсутствие маркировки "иноагента"

фото ЗакС политика РКН возбудил дело в отношении адвоката Павлова* за отсутствие маркировки "иноагента"

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор возбудил дело о неисполнении обязанности иностранного агента в отношении адвоката Ивана Павлова*, уведомил у себя в телеграм-канале юрист Павел Чиков.

Надзорное ведомство составило на Павлова* протокол по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП. Максимальное наказание по данной статье - штраф 10 тысяч рублей.

Претензии Роскомнадзора вызвало отсутствие маркировки "иноагента" в публикациях адвоката.

Ранее, напомним, Павлов* заявил, что намеренно не будет помечать свои заметки обозначенным ярлыком.

Некоторое время назад Иван Павлов* стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных следствия по делу бывшего журналиста Ивана Сафронова. Преследование вынудило его уехать из России.

*Иван Павлов внесён Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов


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