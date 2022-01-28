Митрохину запретили выезжать из РФ из-за "митинговых" штрафов, которые он уже оплатил

Штрафы за участие в митингах последних лет, присужденные члену федерального политкомитета "Яблока" Сергею Митрохину, стали основанием для запрета ему покидать пределы России, передает пресс-служба партии. В "Яблоке" утверждают, что штрафы на общую сумму 450 тысяч рублей депутат Мосгордумы оплатил уже по состоянию на ноябрь прошлого года, а потому он и его соратники расценивают появившийся на днях запрет как проявление политических репрессий, "либо как полное отсутствие профессионализма".

"В любом случае это просто ненормально", - добавил москвич.

В ближайшие дни политик намерен лично обратиться к судебным приставам, с которыми у него пока не получается связаться по телефону. Если же попытка не увенчается успехом, Митрохин намерен устраивать протестные пикеты с риском быть еще раз оштрафованным.