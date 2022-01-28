Количество выявленных случаев "омикрона" в Петербурге приблизилось к четырем тысячам

Петербургское управление Роспотребнадзора озвучило через свою пресс-службу актуальную статистику, касающуюся распространения в городе сверхзаразного штамма коронавируса "омикрон". По состоянию на пятницу 28 января этот штамм диагностировали у 3 947 жителей.

"В том числе у 103 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 18 туристов, 43 жителя города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия, Турция, Швейцария)", - уточняется в сообщении.

Начиная с 25 января в среднем в сутки специалистами фиксируется по 400-450 случаев "омикрона", каждый из них расследуется: больных изолируют, установив, с кем он недавно контактировал, и взяв таких граждан на контроль.

Ранее представитель РАН Арег Тотолян рассказал, что среди положительных тестов на коронавирус в Петербурге доля штамма "омикрон" достигла 70%.