Депутат Нилов считает, что действие Fan ID можно распространить на ММА

Первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Олег Нилов считает, что болельщики, посещающие соревнования по смешанным единоборствам (mixfight, MMA), порой ведут себя слишком агрессивно. По мнению депутата, стоит обсудить возможность введения Fan ID и для посетителей подобных мероприятий.

- Есть еще болельщики, которые в последнее время проявляют себя тоже сильно активно, - заявил Нилов ЗАКС.Ру. - Это болельщики, которые приходят на различные бои без правил, mixfight. Там тоже случаются такие ситуации, когда бои без правил распространяются на зрительный зал. Если будут предложения распространить какие-то формы дополнительного контроля за теми, кто приходит [на соревнования по ММА], будем и это обсуждать…

Справоросс считает, что система Fan ID зарекомендовала себя положительно во время олимпийских игр в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Нормы дополнительного контроля, по его мнению, стоит вводить на те виды спорта, соревнования по которым неоднократно сопровождались "околочрезвычайными ситуациями".

Напомним, закон о "паспорте болельщика" вступит в силу в июне. До этого времени правительству предстоит определить перечень соревнований, куда зрителей будут пускать только при наличии идентификационных карт. Отказать в выдаче Fan ID, по закону, могут в том числе "в целях обеспечения обороноспособности государства" и в случае, "если имеется информация о фактах нарушения" зрителем общественного порядка.

Фанатские объединения сразу нескольких футбольных клубов страны заявили, что намерены бойкотировать все матчи, допуск на которые будет осуществляться по идентификационным картам.