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Новости 16:06

Депутат Нилов считает, что действие Fan ID можно распространить на ММА

фото ЗакС политика Депутат Нилов считает, что действие Fan ID можно распространить на ММА

Первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Олег Нилов считает, что болельщики, посещающие соревнования по смешанным единоборствам (mixfight, MMA), порой ведут себя слишком агрессивно. По мнению депутата, стоит обсудить возможность введения Fan ID и для посетителей подобных мероприятий.

- Есть еще болельщики, которые в последнее время проявляют себя тоже сильно активно, - заявил Нилов ЗАКС.Ру. - Это болельщики, которые приходят на различные бои без правил, mixfight. Там тоже случаются такие ситуации, когда бои без правил распространяются на зрительный зал. Если будут предложения распространить какие-то формы дополнительного контроля за теми, кто приходит [на соревнования по ММА], будем и это обсуждать…

Справоросс считает, что система Fan ID зарекомендовала себя положительно во время олимпийских игр в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Нормы дополнительного контроля, по его мнению, стоит вводить на те виды спорта, соревнования по которым неоднократно сопровождались "околочрезвычайными ситуациями". 

Напомним, закон о "паспорте болельщика" вступит в силу в июне. До этого времени правительству предстоит определить перечень соревнований, куда зрителей будут пускать только при наличии идентификационных карт. Отказать в выдаче Fan ID, по закону, могут в том числе "в целях обеспечения обороноспособности государства" и в случае, "если имеется информация о фактах нарушения" зрителем общественного порядка.   

Фанатские объединения сразу нескольких футбольных клубов страны заявили, что намерены бойкотировать все матчи, допуск на которые будет осуществляться по идентификационным картам.


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