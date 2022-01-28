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Новости 16:44

В комблаге рассказали о невозможности нанять новых дворников до конца зимы

фото ЗакС политика В комблаге рассказали о невозможности нанять новых дворников до конца зимы

Петербургский депутат Борис Вишневский получил и опубликовал в своем Telegram-канале официальный ответ от главы комитета по благоустройству Василия Пониделко на вопросы о зимней уборке, отправленные чиновнику 8 января.

В письме сотрудник Смольного сетует, в частности, на невозможность использовать деньги из Резервного фонда: оперативно нанять на работу новых дворников не позволяют бюрократические и юридические сложности, связанные с законодательством о госзакупках. Кроме того, Пониделко указывает, что в нынешнем сезоне зимнюю уборку город профинансировал только на 70% от норматива.

"Что касается финансирования: в среду на "Часе правительства" нам сообщили, что, по мнению губернатора, денег на уборку выделяется вполне достаточно. Что-то у них расходятся показания", - отмечает, со своей стороны, Вишневский.

К своему запросу "яблочник" прилагал список плохо убранных улиц, и, по его данным трехдневной давности, часть из них остаются в неудовлетворительном состоянии. Однако глава комблага указывает, что тротуары по указанным адресам находятся "в нормативном состоянии".


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