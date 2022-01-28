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Новости 16:46

ЛДПР в Петербурге возглавил депутат Госдумы Власов

фото ЗакС политика ЛДПР в Петербурге возглавил депутат Госдумы Власов

Региональное отделение ЛДПР в Петербурге возглавил депутат Государственной думы Василий Власов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Об этом объявили на встрече в отделении партии 28 января.

Власов сообщил, что каждую неделю появляется в городе. Все члены высшего совета партии его кандидатуру поддержали единогласно, рассказал депутат Госдумы. По его словам, аналогичную поддержку он получил и в региональном отделении. 

Власов сообщил, что занять должность координатора регионального отделения ему предложили коллеги. Депутат Законодательного собрания от ЛДПР Павел Иткин добавил, что решение о назначении было не спонтанным - Власов куратор региона с августа 2021 года. Его назначение координатором - усиление позиций региона, считает Иткин. 

Новый руководитель реготделения напомнил, что в ближайшее время в Петербурге могут пройти новые выборы муниципальных депутатов. Будут выборы или нет - готовиться надо сейчас, заявил Власов. 

 ⁃ Надо в активной фазе работать, готовить кандидатов, - считает депутат. 

Он уверен, что ЛДПР сможет не только сохранить, но и увеличит своё присутствие в муниципалитетах Петербурга. 

Также Власов обратил внимание на проблемы города: уборка снега и мусора. Сложившаяся ситуация недопустима, заявил депутат. 

Напомним, с июля по октябрь 2021 года петербургским отделением ЛДПР руководил Юрий Ломакин. Он же был в первой тройке списка партии на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга, но отказался от мандата в пользу депутата Максима Яковлева. С октября 2021 года временным руководителем отделения ЛДПР в городе был Станислав Пайкин.

София Саттарова, фото - duma.gov.ru


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