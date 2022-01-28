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Новости 16:59

Вслед за Петербургом в Ленобласти приостановили оказание плановой медпомощи

фото ЗакС политика Вслед за Петербургом в Ленобласти приостановили оказание плановой медпомощи

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, по которому на территории региона радикально сокращается объем предоставляемой плановой медицинской помощи. 

"Плановая медицинская помощь в дневных стационарах запрещена, за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях. Поликлиники работают только в оказании неотложной помощи, а также по профилю "акушерство и гинекология". Прекращаются профосмотры и диспансеризация взрослых", - сообщила пресс-служба областного правительства.

Плановые осмотры детей, за исключением младенцев до года, в регионе тоже временно запретили.

Смольный пошел на аналогичные меры в начале предыдущей недели, когда начался взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Чиновники называют происходящее уже пятой волной, связанной со штаммом "омикрон".


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