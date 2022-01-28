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Новости 17:36

Раскопанный фундамент церкви на площади Труда признали выявленным памятником

фото ЗакС политика Раскопанный фундамент церкви на площади Труда признали выявленным памятником

Результаты прошлогодних раскопок на площади Труда в Петербурге в виде найденных фрагментов фундамента КГИОП причислил к выявленным памятникам культурного наследия регионального значения. Речь идет об элементах Благовещенской церкви, снесенной в 1929 году большевиками, говорится на сайте комитета. Формальной причиной уничтожения религиозного учреждения, которые массово взрывались в 1920-30-х годах по всей стране, стали неудобства, создаваемые храмом для транспортного движения.

"В ходе проведения археологических разведочных работ была собрана коллекция находок: медная оплетка для провода, профитка от подсвечника из медного сплава, фрагменты слюды и красноглиняного клейменого кирпича. Археологические разведочные работы позволили привязать границы памятника к современной топооснове и установить границу его охранной зоны", - говорится в сообщении.

Пятикупольную церковь воздвигли в 1840-х годах по проекту знаменитого архитектора Константина Тона, закладка первого камня совершалась в присутствии императора Николая I. Отмечается, что Благовещенской церкви были присущи следы как традиционного русского стиля, так и классицизма.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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