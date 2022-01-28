Лидера QR-сопротивления Коновалова доставили в суд

Вечером 28 января неформального лидера QR-сопротивления Александра Коновалова доставили в Октябрьский районный суд Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Следствие будет ходатайствовать об аресте бизнесмена.

Напомним, Коновалова подозревают в посредничестве при даче взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК): якобы он мог получить от управляющего антикафе в Адмиралтейском районе 50 тысяч рублей, чтобы отдать сотрудникам полиции, которые могли вернуть ранее изъятое имущество заведения. Коновалову грозит до семи лет лишения свободы.

Коновалов получил известность как идеолог QR-сопротивления среди петербургских рестораторов. К его инициативе примкнуло более 170 организаций, которые приняли решение бойкотировать постановление правительства Петербурга об обязательной проверке наличия QR-кодов у посетителей общепита и магазинов.

Константин Леньков