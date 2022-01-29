ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:26

В инфекционной больнице им. Боткина вновь открылось отделение для COVID-больных детей

фото ЗакС политика В инфекционной больнице им. Боткина вновь открылось отделение для COVID-больных детей

На территории петербургской Боткинской больницы вновь начнёт функционировать отделение для детей старше 14 лет с COVID-19, информирует пресс-служба комитета по здравоохранению.

На фоне первой волны коронавируса, весной 2020 года, данный блок был перепрофилирован под приём взрослых COVID-больных.

Всего для детей развернут 46 коек. Боксы и палаты предполагают одно- или двухместное размещение; во всех имеется подключение к кислороду.

Помощь подросткам будет оказывать квалифицированный персонал: завотделением, три врача, медицинские сёстры.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама