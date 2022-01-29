В инфекционной больнице им. Боткина вновь открылось отделение для COVID-больных детей

На территории петербургской Боткинской больницы вновь начнёт функционировать отделение для детей старше 14 лет с COVID-19, информирует пресс-служба комитета по здравоохранению.

На фоне первой волны коронавируса, весной 2020 года, данный блок был перепрофилирован под приём взрослых COVID-больных.

Всего для детей развернут 46 коек. Боксы и палаты предполагают одно- или двухместное размещение; во всех имеется подключение к кислороду.

Помощь подросткам будет оказывать квалифицированный персонал: завотделением, три врача, медицинские сёстры.