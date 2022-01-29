Глава ЛДПР в Петербурге Василий Власов про снег, своих предшественников и муниципальные выборы

Василий Власов, фото duma.gov.ru

С октября 2021 года у реготделения ЛДПР в Петербурге не было координатора - его полномочия исполнял первый заместитель руководителя Станислав Пайкин. Вечером 28 января партия представила своего нового главу в городе - депутата Госдумы Василия Власова. После мероприятия новый координатор отделения пообщался с ЗАКС.Ру об актуальных проблемах города, муниципальных выборах и деле блогера Юрия Хованского.

- На встрече с однопартийцами вы много критиковали уборку снега и мусора в Петербурге. Какие действия вы предприняли и планируете предпринять, чтобы решить проблему?

- В первую очередь, конечно, введение порядка работы с профильными ведомствами и министерствами. Необходимо изменить закон, чтобы управляющие компании ни через два года лишали лицензии, а сразу. Или сразу блокировались выезд за рубеж, закрывались границы для директоров этих компаний. Часто бывает так, что управляющие компании, выигрывая тендеры на уборку территории или вывоз мусора, не могут выполнить обязательства по ним. Сначала они его [тендер] выигрывают, а потом начинают исходя из этого выстраивать все рабочие моменты. Но этого не происходит в большинстве случаев. С одной стороны, это отсутствие контроля со стороны профильных ведомств. А с другой, слабое законодательство, с точки зрения лишения лицензий этих компаний.

Когда компания, у которой три человека работает, есть табуретка и кот, выигрывает тендер на уборку огромной территории и вывоза невероятного количества мусора, это обречено на провал. Этим провалом и заканчивается, как это произошло сейчас в Петербурге.

На последнем пресс-подходе в Государственной думе я выступил с инициативой создать отдельный комитет в правительстве Санкт-Петербурга, так и назвать его: комитет по уборке мусора и вывозу снега. Потому что, если профильные ведомства не могут этим заняться, надо отдельные ведомства создавать. Жители Санкт-Петербурга не должны страдать от таких вещей.

Таких вопросов в Москве не стоит. А почему они стоят в Петербурге? Значит, необходимо навести порядок. Два крупных города, два мегаполиса, два богатых города, с большой налоговой базой. У нас что, как-то по-другому снег идет в Петербурге? Я думаю, что нет.

- Прошлым летом координатором регионального отделения ЛДПР в Петербурге был Юрий Ломакин, который шел в Законодательное собрание, но внезапно отказался от мандата и руководства. Потом временным главой стал Станислав Пайкин, которому прочили место официального координатора. Почему они не остались руководителями? Их работой недовольны?

- Станислав Пайкин, муниципальный депутат, очень опытный человек. Я могу только на отлично характеризовать его работу. Он сейчас будет первым заместителем координатора регионального отделения. Здесь, конечно, только бесконечная благодарность и почет.

Касательно коллеги, о котором вы сказали, он перешел работать, насколько я понимаю, в администрацию. Это его путь… Я, если честно, считаю, что возможен и такой формат работы, когда действующий депутат или муниципальный депутат переходят работать в исполнительную власть. Такое возможно. Но это должно быть согласовано с высшим руководством партии.

Хорошо, если оппозиция имеет возможность войти в состав правительства, администрации города или района. Это хороший кадровый резерв. В исполнительной власти должны быть представители оппозиции, чтобы работа строилась конструктивно и эффективно. Но когда это происходит без согласования с партией, и когда человек, переходя на эту должность, забывает партию, такое недопустимо.

- Куда конкретно ушел Ломакин?

- Не знаю, если честно. Это пока все в Telegram-каналах пока существует. Конечно, доверять не всем Telegram-каналам можно, но разные слухи ходят. Пока официального решения нет.

- Он вышел из партии?

- Нет, написал заявление о сложении полномочий координатора, и я его с этого момента не видел, хотя прошло уже много времени. Он сдал мандат и ушел.

- Сейчас у ЛДПР в Петербурге новый депутат-одномандатник Законодательного собрания Андрей Малков. Как он себя проявляет?

- Очень активный, приемная отлично оборудована, и он сам по себе человек с большим опытом работы, очень эффективно работает. Со стороны того небольшого промежутка времени, что я являюсь куратором петербургского отделения (с августа 2021 года - прим. ЗАКС.Ру), я пока могу на отлично оценить его работу. Человек активный, человек с опытом работы, в Законодательном собрании выступает. Касательно работы фракции и касательно его работы как депутата Законодательного собрания, только положительные слова могу сказать.

- После завершения выборов в сентябре 2021 года часть участковых избирательных комиссий по округу Малкова долго не привозила свои итоговые протоколы в территориальный избирком. Сначала Малков был на последнем месте по числу голосов, после прибытия этих УИК - он внезапно занял первое место и получил мандат. Вы считаете Малков честно избрался в городской парламент?

- Впервые об этом слышу. Было и в моей практике такое, что при самом начале подсчета голосов я был шестым, а по итогам голосования оказался вторым.

Я видел, какую Малков проводит кампанию. Действительно, среди всех оппонентов, наверно, был самый достойный из кандидатов. И избиратели это оценили. Конструктивная работа, взвешенная позиция, хорошие человеческие навыки, мощная программа партии стали залогом успеха в этом округе.

- На встрече с однопартийцами вы много говорили про муниципальные выборы, которые могут назначить на этот год, если решат проводить в городе укрупнение муниципальных округов. Вы знакомы с тем, как в Петербурге проходит кампания на этом уровне?

- Самые грязные выборы, которые были. Это не только моя позиция, это позиция [председателя Центральной избирательной комиссии] Эллы Александровны Памфиловой, которая сказала, что "братки" занимались выборами.

Сейчас главная задача - максимально закрыть всех наблюдателей. Мы сейчас будем очень внимательно за муниципальными выборами следить. Я как первый замфракции в Госдуме гарантирую вам, что у нас все участки будут закрыты. Я буду сам лично ездить по избирательным участкам, если там будут происходить какие-то ситуации. Если будут ситуации как на прошлых муниципальных выборах, будем писать в прокуратуру и будем сажать тех, кто вмешивается в избирательный процесс, пытаясь сфальсифицировать выборы. Я каждое такое дело буду доводить до конца. Я буду об этом говорить с трибуны Государственной думы, если буду видеть, что идет тотальная фальсификация и что муниципальные выборы силами разных людей пытаются сфальсифицировать.

Основная задача, в которой заинтересованы участники процесса: кандидаты и избиратели - это честные муниципальные выборы. Если будет реформа, муниципальных депутатов станет меньше, ответственность возрастет в разы, работы увеличится в несколько раз. Очень важно, чтобы это были достойные люди, которые для своей победы не делали каких-то фальсификаций.

Обращаюсь через ваше издание к Санкт-Петербургской избирательной комиссии: проведите очень серьезную работу. Выборы немного поменьше будут в этом сентябре, не такой большой цикл, касательно количества выборов по всей России. Поэтому можно комиссию направить. Буду очень рад, если Элла Александровна коллегу Николая Булаева (члена ЦИК, курирующего Петербург - прим. ЗАКС.Ру) сюда направит, чтобы он следил, раз такой резонанс был в прошлый раз.

- Что вы думаете о деле блогера Юрия Хованского, который был вашим помощником?

- Юрию Михайловичу я активно помогал. Как только он был задержан, я тут же поехал в СИЗО "Горелово", где его содержали. В первую очередь бытовые вопросы решил.

Когда он был в СИЗО "Кресты", тоже туда приезжал, общался с руководством. Касательно его дела встречался с зампрокурора Санкт-Петербурга, встречался с руководством прокуратуры в Москве, которое курирует отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом, с его девушкой, с адвокатами, с его отцом постоянно был на связи.

Я являюсь свидетелем по делу со стороны защиты, потому что подписывал поручительство и характеристику на Юрия Михайловича Хованского. Суд в этом случае сразу относит к свидетелям, поэтому сейчас я с ним видеться не могу - такие ограничения наложены.

Все время я говорил о том, что, конечно, за песню 10-летней давности человека судить нельзя. И Владимир Вольфович Жириновский об этом говорил в интервью "Комсомольской правде". Все должны отвечать по закону, а согласно действующему законодательству срок давности давно истек. Юрия внесли в список террористов и экстремистов, я тоже считаю, что из этого списка его необходимо исключить.

Понятное дело, что у нас правосудие больше выбирает карательный формат и больше придерживается позиции следствия… Было сложно сделать, чтобы следствие выступило с инициативой изменить меру пресечения. Это выигранная битва, но не выигранная война. Будем надеяться, что в ближайшее время либо дело закроют, либо, исходя из норм законодательства, коли эта песня была спета до принятия закона об ужесточении наказания за экстремистские песни, он получит условный срок или штраф.

Юрий, конечно, плохую песню исполнил, но наказание очень жестокое. Он постоянно извинялся за эту песню. Он не террорист и не человек, который должен находиться в СИЗО или в тюрьме.

Беседовала София Саттарова