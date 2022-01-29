Из-за надвигающейся метели в Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности

На Петербург идёт метель с порывистым ветром, предупреждает Смольный. Ухудшение погодных условий ожидается в воскресенье, 30 января.
"Объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного снега, местами метели, сильного ветра с порывами до 15-18 м/с и обледенением", — уточнили в администрации Северной столицы.
Режим вводится с 23:00 субботы до 11:00 воскресенья.
Автомобилистов просят быть предельно бдительными на дорогах ввиду гололедицы.
Отметим, жёлтый уровень означает потенциально опасную погоду.