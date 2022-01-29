Из-за надвигающейся метели в Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности

"Объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного снега, местами метели, сильного ветра с порывами до 15-18 м/с и обледенением", — уточнили в администрации Северной столицы.

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