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Новости 15:39

Из-за надвигающейся метели в Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности

фото ЗакС политика Из-за надвигающейся метели в Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности

На Петербург идёт метель с порывистым ветром, предупреждает Смольный. Ухудшение погодных условий ожидается в воскресенье, 30 января.

"Объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного снега, местами метели, сильного ветра с порывами до 15-18 м/с и обледенением", — уточнили в администрации Северной столицы.

Режим вводится с 23:00 субботы до 11:00 воскресенья.

Автомобилистов просят быть предельно бдительными на дорогах ввиду гололедицы.

Отметим, жёлтый уровень означает потенциально опасную погоду.


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