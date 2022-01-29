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Новый автобусный маршрут свяжет Петергофское шоссе и ТК "МЕГА Дыбенко"

фото ЗакС политика Новый автобусный маршрут свяжет Петергофское шоссе и ТК "МЕГА Дыбенко"

Начиная с 1 июня в Петербурге начнёт курсировать новый автобус с маршрутным номером № 239, который будет полностью дублировать трассу маршрутки К-339, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Движение автобуса начинается на Петергофском шоссе: на своём пути он пересечёт Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский районы. Финальная точка — ТК "МЕГА Дыбенко".

"Будут усилены транспортные связи по одному из самых напряжённых направлений южной части Петербурга, объединяющей Ленинский пр., ул. Типанова, пр. Славы, Ивановскую ул. и Народную ул.", — уточняет комтранс.

По будням интервал движения составит 15 минут, в часы пик —порядка 12 минут, на выходных — 14-17 минут. На маршрут выведут 21 новый автобус общей вместимостью до 80 пассажиров.


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