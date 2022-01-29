Сети кинотеатров болезненно восприняли детские COVID-ограничения и попросили Смольный прислушаться к Москве

Сети петербургских кинотеатров и детских досуговых центров с недовольством восприняли ужесточение действующих COVID-ограничений в плане запрета на посещение данных мест детьми.

В разговоре с "Деловым Петербургом" представители отраслей назвали меры "странными" и "социально опасными".

К примеру, сеть "Мираж Синема" и Ассоциация владельцев кинотеатров поинтересовались, почему городские власти закрыли несовершеннолетним вход в досуговые учреждения, а в те же магазины, кафе и школы - нет.

В свою очередь в сети семейных парков Joki Joya указали на то, что под ограничения Смольного всё время попадают одни и те же отрасли. И данном случае речь идёт не столько о прибыли предприятий, сколько о личных бюджетах кадров, которые рискуют остаться безработными.

Как итог, бизнес призывает Смольный обратить свой взор на опыт Москвы, где "и с коронавирусом активно борются, и при этом целые отрасли не закрывают", указывают в Joki Joya. В столице также не вводился вход по QR-кодам в кинотеатры, в свою очередь отмечает "Мираж Синема".

Следует напомнить, что в Петербурге в период с 28 января по 13 февраля для детей закрыто посещение зоопарков, музеев, театров, цирков, концертов, кинотеатров и иные заведений досуга. Кроме того, все кружки и секции (в том числе платные), расположенные внутри школ, переводятся в дистанционный режим.