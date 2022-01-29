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Муниципал 18:23

Мундеп МО "Гражданка" Сафонов ищет виновников свалки мусора в Муринском парке

фото ЗакС политика Мундеп МО "Гражданка" Сафонов ищет виновников свалки мусора в Муринском парке

Депутат муниципального образования МО "Гражданка" Вадим Сафонов днем 29 января обнаружил несколько гор строительного мусора на территории Муринского парка в Калининском районе Петербурга. По факту находки мундеп направил обращения в компетентные органы. Четыре груды мусора появились возле Северного проспекта накануне, сообщил ЗАКС.Ру Сафонов. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Сафонов предположил, что строительный мусор может принадлежать застройщику ООО "Анна Нова", который раньше намеревался возвести спорткомплекс поблизости, но подчеркнул, что это лишь версия. В конце 2021 года Горсуд отказал в иске организации об отмене поправок Заксобрания в ЗНОП, из-за которых строительство на территории парка стало невозможным. По словам Сафонова, не смотря на решение суда, "Анна Нова" по-прежнему не убрала строительный забор вокруг спорной территории. 

Депутат направил обращения в полицию, природоохранную прокуратуру, а также в комитет по благоустройству и комитет по контролю за имуществом. Он просит провести проверку законности вывоза строительного мусора и привлечь к ответственности виновных, если будет выявлено нарушение природоохранного законодательства. Текст обращений мундеп опубликовал на своей странице "ВКонтакте". 

Константин Леньков, фото Вадима Сафонова


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