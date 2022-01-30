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Новости 11:50

В Петербурге обновился антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки: 17 833

фото ЗакС политика В Петербурге обновился антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки: 17 833

В России продолжается резкий подъем заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировали уже 121 228 новых случаев заражения инфекцией. Это на 8 106 случаев инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 617 человек (на 51 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 28 944 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 24 030 новых больных, за ней следует Петербург – 17 833 (почти на 2 900 больше, чем накануне) и Подмосковье - 11 434. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1 337 человек с коронавирусом и скончались 65 (накануне – 63).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

Отметим, что еще на прошлых выходных по стране фиксировалось в два с лишним раза меньше случаев коронавируса за сутки.


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