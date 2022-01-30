Ушел из жизни актер Леонид Куравлев

В Москве на 86-м году жизни скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сына киноактера.

В последнее время его лечили от респираторного заболевания в больнице в Коммунарке, причем это не был коронавирус.

Наиболее известные роли Куравлев сыграл в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Афоня".

Киноактер был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Со всеми юбилеями его поздравлял персональными телеграммами российский президент.