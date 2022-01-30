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Новости 12:35

В частном доме под Петербургом нашли мертвым топ-менеджера "Газпрома"

фото ЗакС политика В частном доме под Петербургом нашли мертвым топ-менеджера "Газпрома"

Накануне вечером в коттеджном доме на территории Ленинского (Выборгский район Ленобласти) обнаружили тело Леонида Шульмана, до последнего времени руководившего транспортной службой газпромовской "дочки" "Газпром инвест". Об этом пишет портал 47news.

На теле 60-летнего мужчины имелись множественные ранения, а рядом лежала предсмертная записка, в которой он жаловался на невыносимый характер преследующих его болей. В последнее время Шульман лечил сломанную ногу.

Элитный поселок хорошо охраняется, и, тем не менее, представители Следственного комитета заверили, что рассмотрят все версии инцидента.


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