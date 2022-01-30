Глава центра им. Гамалеи рассказал о высоком уровне защиты "Спутника Лайт" от "омикрона"

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал общественности о высокой способности разработок своего учреждения к защите от нового штамма коронавируса "омикрон".

"75% вакцинированных ("Спутником V" - ИФ) содержат вируснейтрализующие антитела к "омикрон"-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела", - произнес он в интервью телеканалу "Россия 1".

Оптимизм некоторых экспертов, воспринимающих новую мировую волну заболеваемости коронавирусом как последнюю стадию существования вируса, Гинцбург разделяет не вполне. Борьбу медиков с инфекцией с самого начала пандемии он видит как "тушение пожара, когда этот пожар уже горит".

Отметим, что "омикрон" продолжает бить все рекорды по числу новых случаев, при этом уровень смертности и число госпитализаций растут с гораздо меньшей скоростью или же не растут вовсе. В России, по последним данным, "омикрон" выявили в 82 регионах.