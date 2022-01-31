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Муниципал 12:33

Беликов ответит на вопросы муниципалов в прямом эфире

фото ЗакС политика Беликов ответит на вопросы муниципалов в прямом эфире

Главам муниципальных образований Петербурга разослали информацию о запуске нового онлайн-проекта "Час муниципального депутата". 

Мундепам предлагается до 8 февраля придумать и отправить вопросы для депутата ЗакСа и председателя Совета муниципальных образований города Всеволода Беликова. Обещано, что он ответит на них в прямом эфире на странице Совета МО в соцсети "ВКонтакте". Беликов объяснил ЗАКС.Ру, что хочет отдать приоритет вопросам, которые волнуют значительное число муниципалов, а проблемы "частного характера" осветить во вторую очередь. 

- Я же не великий и ужасный, я не могу отвечать на все вопросы сразу. К вопросам надо готовиться. Если мы их собираем заранее, то замеряем их приоритетность, важность и значимость. Если один и тот же вопрос поступил со всех районов, значит, к нему надо подготовиться наиболее полно, представить необходимый комплект цифр, фактов и документов, построив дискуссию вокруг этого, - рассказал Беликов.

По его мнению, Совет МО всегда сосредотачивался на обеспечении деятельности органов местного самоуправления, а проблемы рядовых депутатов были вне повестки. Новый формат поможет разнообразить формы общения с муниципалами, считает депутат. 

Ожидается, что трансляции станут регулярными. В ходе первой, помимо ответов на вопросы коллег, Беликов планирует рассказать об итогах работы Совета МО в 2021 году и о дальнейших планах. Эфир состоится в феврале, точная дата пока неизвестна.


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Беликов Всеволод Федорович 

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