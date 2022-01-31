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Новости 13:02

Двум бывшим петербургским полицейским присудили 13 и 14 лет колонии за убийство

фото ЗакС политика Двум бывшим петербургским полицейским присудили 13 и 14 лет колонии за убийство

Городской суд Петербурга приговорил бывших сотрудников МВД Владимира Гридасова и Даниила Бородулина к 14 и 13 годам колонии строгого режима соответственно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Дело об убийстве 53-летнего пенсионера МВД в 2020 году слушалось с участием присяжных.

По версии следствия, пенсионера убили, чтобы не возвращать ему денежный долг в размере 1,2 млн рублей. Согласно материалам дела, Бородулин и Гридасов задушили жертву в машине на территории Красносельского района и вывезли тело в Колпино.

Помимо реальных сроков, суд взыскал с осужденных 3 млн рублей в пользу потерпевших.


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