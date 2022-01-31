Число петербургских подростков, привитых от коронавируса, приближается к трем сотням

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, отвечая на вопросы в пресс-центре ТАСС, доложил, что темпы вакцинации несовершеннолетних в городе постепенно наращиваются. За прошедшие сутки инъекцию сделали 47 подросткам, общее же их число с начала вакцинации составляет 277.

"Пока нет информации, когда будет поступать следующая вакцина, но мы рассчитываем, что с учетом интереса, который последние дни [наблюдается], когда началась вакцинация в нашем городе, поставка новой партии не заставит себя долго ждать", - отметил чиновник.

Подростков в возрасте от 12 до 17 лет, на которых и ориентирована вакцина "Спутник М", прививают исключительно в поликлиниках. Для иммунизации тех, кто младше шестнадцати лет, требуется письменное согласие родителей. Первая и единственная на сегодняшний день партия "Спутника М", поступившая в город на прошлых выходных, насчитывала 2880 доз.