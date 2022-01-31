В Петербурге усилили "детские" COVID-ограничения: введён дистант и запрет на общепит и магазины

Ввиду ухудшения эпидемиологической обстановки в Петербурге вносятся коррективы в "антивирусное" постановление Смольного № 121, сообщил у себя в телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

В основном ужесточения касаются несовершеннолетних. Так, со 2 по 13 февраля учащиеся 7-11 классов должны быть переведены на дистанционное обучение. Им также воспрещается лично присутствовать на школьных кружках и секциях.

От детей закрывают общепит: в указанный период времени им нельзя посещать кафе и рестораны. Исключения составляют точки, расположенные на вокзалах и в аэропорту.

Несовершеннолетним нельзя будет ходить в магазины: кроме аптек и продуктовых.

Ограничения вводятся также и на занятия спортом. Исключения составляют этапы совершенствования мастерства и высшего спортивного мастерства. Ужесточение антиковидных правил в данном случае не касается также детей, проживающих в спортивных школах-интернатах и закрытых училищах олимпийского резерва. Несовершеннолетним воспрещается также принимать участие в спортивных мероприятиях.

Наконец, уполномоченным лицам следует согласовывать проведение мероприятий с участием более 20 человек (ранее – 40).