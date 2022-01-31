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Новости 18:30

Отправившая детей в санаторий с грибком и блохами чиновница из Петербурга предстанет перед судом

фото ЗакС политика Отправившая детей в санаторий с грибком и блохами чиновница из Петербурга предстанет перед судом

Глава отдела образования Красносельского района Петербурга предстанет перед судом за отправку детей с инвалидностью в санаторий "Полярные зори" в Анапе: несовершеннолетние вынуждены были жить в полной антисанитарии с блохами, грибком и чёрной плесенью. О поступлении дела в суд сообщила пресс-служба СК по региону.

Как полагают следователи, в июне 2021 года 57-летняя чиновница подписала контракт на организацию детского отдыха, не изучив при этом условия, в которых будут проживать дети-инвалиды и 23 их сопровождающих. В санатории, куда они приехали, не были соблюдены требования пожарной и санитарно-эпидемиологической  безопасности.

Как итог, бывшей начальнице районного отдела образования инкриминировали халатность (ч. 1 ст. 293 статьи УК РФ).

О проверке деятельности как чиновницы, так и пансионата, стало известно в июле прошлого года.


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