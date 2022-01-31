ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:09

Дирекция по дорожному движению заказывает светофоры и знаки за 419,5 млн рублей

фото ЗакС политика Дирекция по дорожному движению заказывает светофоры и знаки за 419,5 млн рублей

Дирекция по организации дорожного движения Петербурга 31 января объявила 14 аукционов на создание светофоров, нерегулируемых пешеходных переходов, установку опор для дорожных знаков и другие работы по организации движения на дорогах. Данные опубликованы на сайте государственных закупок.

Общая стоимость всех аукционов составляет более 419,5 млн рублей. Коснутся работы всех районов Петербурга, кроме Красногвардейского и Кронштадтского. 

В частности, Дирекция ищет исполнителя для создания и модернизации светофоров (39,98 млн рублей), а также для создания автоматизированной системы управления дорожным движением по проспекту Обуховской Обороны (35,3 млн рублей) в Невском районе. Для Московского и Фрунзенского районов ведомство ищет организацию, которая не только займется переходами, знаками и светофорами, но и создаст "условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры" (32,5 млн рублей). Дирекция перечислила 27 таких адресов. На некоторых из них требуется сделать "занижение", что нужно сделать на других - в техзадании не прописано. 

София Саттарова / фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама