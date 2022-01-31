Дирекция по дорожному движению заказывает светофоры и знаки за 419,5 млн рублей

Дирекция по организации дорожного движения Петербурга 31 января объявила 14 аукционов на создание светофоров, нерегулируемых пешеходных переходов, установку опор для дорожных знаков и другие работы по организации движения на дорогах. Данные опубликованы на сайте государственных закупок.

Общая стоимость всех аукционов составляет более 419,5 млн рублей. Коснутся работы всех районов Петербурга, кроме Красногвардейского и Кронштадтского.

В частности, Дирекция ищет исполнителя для создания и модернизации светофоров (39,98 млн рублей), а также для создания автоматизированной системы управления дорожным движением по проспекту Обуховской Обороны (35,3 млн рублей) в Невском районе. Для Московского и Фрунзенского районов ведомство ищет организацию, которая не только займется переходами, знаками и светофорами, но и создаст "условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры" (32,5 млн рублей). Дирекция перечислила 27 таких адресов. На некоторых из них требуется сделать "занижение", что нужно сделать на других - в техзадании не прописано.

София Саттарова / фото: pixabay