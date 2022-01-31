В Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт

К 2023 году на территории петербургского аэропорта Пулково появится новый командно-диспетчерский пункт. Изменения в проект планировки местности одобрили в ходе рабочего совещания градоначальника Александра Беглова с членами правительства города.

В утвержденной до недавних пор в документации указывалось, в что в границах территории Пулково предполагалось размещение объектов воздушного транспорта, коммерческих объектов, многоэтажных гаражей, складов, пожарных станций, объектов инженерной инфраструктуры. В обновлённый перечень добавили аэродромный командно-диспетчерский пункт "Вышка".

"Развитие аэропорта Пулково - один из важнейших транспортных проектов города. Ведется большая работа по подготовке к строительству второй очереди аэропорта", - отчитался губернатор.

Ключевая задача, поставленная перед ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", - возведение нового терминала для внутренних авиалиний, а также ремонт посадочных галерей, перронов и других инфраструктурных объектов.

Предполагается также реновация привокзальной площади и в дальнейшем открытие новой станции метро.