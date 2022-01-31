Смольный: Служба 122 давала сбои из-за критической нагрузки на систему

В понедельник, 31 января, петербургская служба по вызову врача на дом 122 в течение некоторого времени была недоступна из-за пиковой нагрузки на систему: сервис обработал почти 200 тысяч звонков, отчитались в комитете по информатизации и связи.

Петербуржцы зачастили с обращением в службу 122 из-за сложной эпидобстановки, вызванной распространением заразного омикрон-штамма COVID-19. Пик пришёлся на период с 7:00 до 11:00. Специалисты увеличили вдвое техническую способность приёма звонков с 3,5 тысяч до 8 тысяч одновременно, но и не помогло.

"В пиковые часы нагрузки некоторые абоненты сегодня могли постоянно попадать на короткие гудки", — уточнили в комитете.

Превышение нагрузки на систему может привести к её сбою: такое уже было 24 января, когда горожане часами не могли дозвониться до оператора.

Ввиду данной ситуации в Смольном напомнили о том, что с недавних пор служба 122 принимает звонки круглосуточно, поэтому врача можно вызвать и ночью, не дожидаясь пиковых утренних часов.