Беглов и Лукашенко откроют в Минске экспозицию о блокаде Ленинграда

Петербургский градоначальник Александр Беглов отправился с деловым визитом в Минск, где у него запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и другими первыми лицами республики. Вместе с губернатором приехал спикер Заксобрания Северной столицы Александр Бельский. Кроме того, во встрече участвовал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

По прибытии Беглов возложил памятные венки к Монументу Победы на проспекте Независимости и мемориальной плите "Ленинград".

Губернатор собирается обсудить с белорусскими чиновниками взаимодействие в сфере торговли, экономики, культуры.

Ключевым событием посещения Минска станет открытие экспозиции "Символы блокадного Ленинграда", которая посвящена 78-й годовщине снятия блокады с осаждённого города. В проекте задействовали материалы, предоставленные Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда и другими учреждениями.

В планах у Беглова встреча с живущими в Белоруссии блокадниками. По последним данным, в республике зарегистрированы 279 обитателей осаждённого Ленинграда.

Наконец, петербургские делегаты обсудят вопросы кооперации с заводами ОАО "Белкоммунмаш", ОАО "АМКОДОР", "Минский автомобильный завод".