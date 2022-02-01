ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:12

Новый автобус соединил Озерки и Мурино

фото ЗакС политика Новый автобус соединил Озерки и Мурино

На севере Петербурга 1 февраля запустили новый межрегиональный автобус №678, на котором можно быстро добраться от станции метро "Озерки" до новых жилых комплексов в Мурино. Быстрота поездки обеспечивается минимальным количеством остановок на городской части маршрута. Из них наиважнейшей представляется остановка возле областной больницы на проспекте Луначарского, о чем сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Заявленный интервал движения - 15-20 минут.

Как минимум до весны на маршруте работают "газели", после чего их планируется заменить на низкопольные "пазики". Расплатиться в них можно и картой "Подорожник", и банковской картой.

В январе прошлого года муринцев связал с севером города другой рейсовый маршрут: тогда между быстро развивающимся пригородом и станцией метро "Проспект Просвещения" начал курсировать автобус №205А.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама