Новый автобус соединил Озерки и Мурино

На севере Петербурга 1 февраля запустили новый межрегиональный автобус №678, на котором можно быстро добраться от станции метро "Озерки" до новых жилых комплексов в Мурино. Быстрота поездки обеспечивается минимальным количеством остановок на городской части маршрута. Из них наиважнейшей представляется остановка возле областной больницы на проспекте Луначарского, о чем сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Заявленный интервал движения - 15-20 минут.

Как минимум до весны на маршруте работают "газели", после чего их планируется заменить на низкопольные "пазики". Расплатиться в них можно и картой "Подорожник", и банковской картой.

В январе прошлого года муринцев связал с севером города другой рейсовый маршрут: тогда между быстро развивающимся пригородом и станцией метро "Проспект Просвещения" начал курсировать автобус №205А.