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Новости 15:38

Сквер в Уткиной заводи собираются застроить высотным жильем

фото ЗакС политика Сквер в Уткиной заводи собираются застроить высотным жильем

Одна из немногочисленных зеленых территорий вдоль Октябрьской набережной в Петербурге, изобилующей промзонами и новостройками, может в ближайшем будущем пострадать от очередного девелоперского проекта. Речь идет о сквере на углу набережной и Русановской улицы, рядом с автобусным кольцом, о чем сообщает городское издание "Канонер".

Отмечается, что в сквере площадью 0,7 га, примыкающем к дому 118, к. 2 по Октябрьской набережной, в настоящее время растут взрослые деревья. Однако им угрожает возведение жилого дома, за которое собирается взяться группа "РСТИ". Проект многоэтажки подготовила компания "ООО Футура-архитектс".


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