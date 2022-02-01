Подмосковным экс-полицейским, подбрасывавшим наркотики, заменили условные сроки на реальные

Суд в Подмосковье заменил наказание для пятерых бывших полицейских из Раменского, осужденных за систематическую фальсификацию "наркотических" дел и подброс гражданам запрещенных веществ, с условного на реальное. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В деле фигурировали шесть бывших силовиков, но один из них успел скончаться. Однотипные преступления совершались ими в период с 2016 по 2019 год: в результате их незаконных действий свободы лишились пять россиян, признанных судом потерпевшими.

Сроки для экс-полицейских составили от 5 лет до 7 лет и 10 месяцев, которые им теперь предстоит отбыть в местах лишения свободы.

Примечательно, что в том же 2019 году в России случилось одно из самых громких "наркотических" дел, возбужденное против журналиста Ивана Голунова. За несколько дней под общественным давлением его удалось вызволить из-под предварительного ареста. Дело было закрыто, а подбросившие ему наркотики полицейские - осуждены.