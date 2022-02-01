Бывшему чиновнику из администрации Архангельской области дали семь лет за взятку

Суд в Архангельске отправил в колонию строгого режима на семь лет по коррупционному делу Сергея Акулова, который скрывался от следствия более десяти лет. В начале 2000-х годов он работал в администрации региона и был обвинен в вымогательстве и получении в 2009 году взятки у подрядчика, размер которой составил 1 млн рублей.

Как пишет пресс-служба областной прокуратуры, за взятку Акулов организовал нужной компании победу на торгах. В результате компания выиграла контракт на поставку лесозаготовительной техники, стоимость которого составила 29 млн рублей.

Бывшего чиновника, долгие годы скрывавшегося от следствия и объявленного в розыск, задержали в Москве прошлой весной. Последней его должностью в администрации Поморья была и. о. замдиректора департамента по конкурентной политике. Подельников Акулова осудили еще в 2010 году.