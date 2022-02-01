ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:10

Бывшему чиновнику из администрации Архангельской области дали семь лет за взятку

фото ЗакС политика Бывшему чиновнику из администрации Архангельской области дали семь лет за взятку

Суд в Архангельске отправил в колонию строгого режима на семь лет по коррупционному делу Сергея Акулова, который скрывался от следствия более десяти лет. В начале 2000-х годов он работал в администрации региона и был обвинен в вымогательстве и получении в 2009 году взятки у подрядчика, размер которой составил 1 млн рублей.

Как пишет пресс-служба областной прокуратуры, за взятку Акулов организовал нужной компании победу на торгах. В результате компания выиграла контракт на поставку лесозаготовительной техники, стоимость которого составила 29 млн рублей.

Бывшего чиновника, долгие годы скрывавшегося от следствия и объявленного в розыск, задержали в Москве прошлой весной. Последней его должностью в администрации Поморья была и. о. замдиректора департамента по конкурентной политике. Подельников Акулова осудили еще в 2010 году.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама