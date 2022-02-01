Эсеры внесли в ГД законопроект о заморозке тарифов на услуги монополистов до конца года

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что продолжающаяся пандемия коронавируса сделала очевидной негативное влияние роста тарифов на экономическую стабильность и на развитие бизнеса. Поэтому вместе с единомышленниками он внес в Госдуму законопроект, по которому тарифы естественных монополий замораживаются до конца 2022 года.

"ФАС повышает их регулярно, словно отстаивает интересы крупного бизнеса. Порой складывается такое впечатление, что чиновников абсолютно не волнует, что постоянный рост тарифов негативно сказывается на всей экономике страны, не даёт развиваться промышленности и в первую очередь очень больно бьёт по потребителям", - заметил политик.

В подтверждение своих слов он вспомнил о росте тарифов на услуги ЖКХ и непрерывное подорожание базовой потребительской корзины, причем, по его подсчетам, рост розничных цен и тарифов опережает инфляцию.

"Растущие и завышенные тарифы естественных монополий препятствуют инвестициям и убивают промышленность, а монополизированные отрасли из-за постоянной государственной поддержки, неэффективного менеджмента и сложных корпоративных структур выполняют свои задачи декларативно и год от года существенно завышают тарифы", - убежден Миронов.

Депутат призывает соотечественников не верить многочисленным экспертам, "кивающим" на положительный эффект от роста тарифов в других странах и при этом не учитывающих паритета покупательской способности.