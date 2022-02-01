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Новости 17:35

После возвращения конки к станции метро "Василеостровская" в ней хотят сделать торговую точку

фото ЗакС политика После возвращения конки к станции метро "Василеостровская" в ней хотят сделать торговую точку

Скульптурная конка напротив входа в здание станции петербургского метро "Василеостровская" может после ремонта занять прежнее место уже до конца февраля. По крайней мере, такими временными рамками оперируют исполнители работ. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на реставратора Владимира Тарана.

"У собственника появились новые пожелания по работам. Поэтому, помимо реставрации конки, мы ее приспосабливаем под современное использование. В частности, делаем мебель, кроме того, в конке оборудуют небольшую кухню", - рассказал он.

Напомним, композиция, отправившаяся на починку в мастерские в ноябре, представляет собой копию трамвая 1870-х годов в сопровождении лошадей и извозчика. После ремонта частный собственник объекта хочет сделать в нем торговую точку и приспособить вагончик для посетителей.


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