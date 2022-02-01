Смольный потратит на фестиваль "Морское наследие Петра Великого" до 1,9 млн рублей

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями потратит на проведение патриотического фестиваля "Морское наследие Петра Великого" до 1,9 млн рублей. Извещение о проведении соответствующего электронного аукциона опубликовали на портале госзакупок 1 февраля. Серию мероприятий планируют провести в Петербурге до конца октября.

Программа "Морское наследие Петра Великого" пройдет в пять этапов: фотоконкурс "Паруса молодежи", интеллектуальная игра "Морская баталия", вокальный конкурс "Невский бриз", конкурс красоты "Жемчужина Балтики" и арт-конкурс "Искусство без границ". Организаторы постараются выяснить, какой район Петербурга "самый морской".

Комитет рассчитывает, что в фотоконкурсе представят не менее 500 работ. Из них 50, которые наберут больше всего баллов, попадут на фотовыставку "Паруса молодежи". Печать фотографий оценили в 90 тысяч рублей. В дальнейшем исполнителю предстоит создать пятиминутный видеоролик, в котором отобразят всех участников выставки. Компетентное жюри в составе пяти человек выберет трех победителей, которые получат дипломы и сертификаты магазинов электроники номиналом 2 000, 3 000 и 4 000 рублей.

Интеллектуальная игра "Морская баталия" - командная викторина из 24 вопросов морской направленности. Из 50 команд лучшие попадут в финал конкурса - турнир "Ворошиловский стрелок". Финалисты также получат сертификаты на аналогичные суммы.

В вокальном конкурсе желающие представят свои песни на морскую тематику: о моряках, о море, о морской службе и морских походах. Как и в других конкурсах, победителям вручат сертификаты на покупку электроники.

За титул "Мисс Жемчужина Балтики" сразятся 18 девушек - по кандидатке от каждого района Петербурга. Для каждой закупят 18 лент с надписью и столько же букетов. В отличие от других мероприятий фестиваля, награждены будут лишь две участницы: сама "Мисс Жемчужина Балтики", а также "Мисс зрительских симпатий". Им вручат сертификаты на 4 и 3 тысячи рублей в магазин электроники. Прически конкурсанток оценили в 72 тысячи рублей. Столько же планируют потратить на аренду платьев.

В арт-конкурсе будет несколько номинаций: художественная роспись на футболке, скульптура, живопись и графика. В каждой дисциплине выберут троих финалистов, которые получат сертификаты на покупку техники.

Самой дорогой частью фестиваля станет оплата работы членов оргкомитета. За 90 дней работы четыре человека получат 270 тысяч рублей. До 75 тысяч рублей выделят на ведение сайта фестиваля. Еще до 51 тысячи рублей планируют потратить на печать 300 сертификатов участников фестиваля. На церемонии награждения выступят коллектив барабанщиц и три вокальных коллектива, услуги которых оценили в 30 тысяч рублей.

Фестиваль "Морское наследие Петра Великого" проходит в Петербурге с 2019 года. В прошлом году на его организацию потратили 1,8 млн рублей. Последние два года проведением мероприятия занималось ООО "Коннект". В 2021 году кубок самого морского района "причалил" к Василеостровскому району.

Константин Леньков