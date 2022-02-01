Карьерный рост полицейских поставят в зависимость от их участия в вакцинации

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал нормативный документ, по которому предлагается обусловить начисление премий полицейским фактом их вакцинации от коронавируса. По такому же принципу будет решаться вопрос с дальнейшим продвижением силовиков по службе: приоритет будет отдаваться привитым сотрудникам. Наконец, наличие актуального сертификата о прививке будет влиять на распределение отпусков.

Как говорится в тексте, отсутствие иммунитета к инфекции "негативно влияет на исполнение служебных обязанностей". На документ ссылается РИА "Новости", в распоряжении которого имеется его копия.