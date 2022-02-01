За месяц РКН заблокировал 1,7 тысячи сайтов, предлагающих поддельные "коронавирусные" документы

За первый месяц 2022 года Роскомнадзор закрыл доступ к более чем 1,7 тысячам страниц в интернете, на которых пользователям предлагалась помощь в получении поддельных сертификатов о вакцинации и фальшивых QR-кодов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приведенная статистика заметно отличается от прошлогодних результатов работы в том же направлении. Так, за весь 2021 год РКН заблокировал или удалил 6 895 страниц с аналогичными услугами или информацией о них. То есть, за январь совершена уже четверть блокировок от годового показателя.