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Новости 19:25

За месяц РКН заблокировал 1,7 тысячи сайтов, предлагающих поддельные "коронавирусные" документы

фото ЗакС политика За месяц РКН заблокировал 1,7 тысячи сайтов, предлагающих поддельные "коронавирусные" документы

За первый месяц 2022 года Роскомнадзор закрыл доступ к более чем 1,7 тысячам страниц в интернете, на которых пользователям предлагалась помощь в получении поддельных сертификатов о вакцинации и фальшивых QR-кодов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приведенная статистика заметно отличается от прошлогодних результатов работы в том же направлении. Так, за весь 2021 год РКН заблокировал или удалил 6 895 страниц с аналогичными услугами или информацией о них. То есть, за январь совершена уже четверть блокировок от годового показателя.


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