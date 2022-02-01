На бобьбу с пандемией Смольный бросил еще 1,5 млрд рублей из резервного фонда

На борьбу с пандемией коронавируса из резервного фонда Смольного выделили еще почти 1,5 млрд рублей, о чем сообщает пресс-служба петербургского правительства. Основная часть денег (955,7 млн рублей), уже переведенная районным администрациям, пойдет на закупку бесплатных лекарств для пациентов, справляющихся с инфекцией в амбулаторных условиях. Еще 400 млн рублей получат медицинские учреждения и организации для закупки в больших количествах индивидуальных средств защиты.

"Надо действовать на опережение. Если есть потребность в финансах, информируйте об этом заранее. Врачи и пациенты должны быть обеспечены необходимым", - обратился к подчиненным губернатор Александр Беглов.

Еще два транша связаны с логистикой: около 72 млн рублей помогут в доставке пациентов в центры КТ, а около 69 млн уйдет на перевозку врачей, работающих по вызову.