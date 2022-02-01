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Новости 20:30

В распоряжение Петербурга поступил первый европейский электробус

фото ЗакС политика В распоряжение Петербурга поступил первый европейский электробус

Государственное предприятие "Горэлектротранс" через свою пресс-службу сообщило о поступлении первого в истории города электробуса, изготовленного в Европе. Речь идет о модели фирмы MAN Lion’s City E, которая вскоре пройдет испытания и выйдет на один из маршрутов.

Салон такого электробуса способен вместить до 88 пассажиров. Без подзарядки современное транспортное средство способно проехать не менее 350 км, а при благоприятных дорожных и погодных условиях - до 550 км.

Тестировать MAN Lion’s City E будут в течение двух месяцев на маршруте, соединяющем Васильевский остров и Петроградскую сторону (по всей видимости, речь идет о маршрутах №1 или №128). Всего на сегодняшний день в парке ГУП "Горэлектротранс" имеется 12 электробусов.

фото: avtobus.spb.ru


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