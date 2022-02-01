"Честно, без лести": Минский вояж губернатора Беглова

фото: president.gov.by

Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 февраля посетил Минск. Во Дворце Независимости он попал в объятия президента Александра Лукашенко и, наконец, услышал теплые слова о зимней уборке в своем городе. После этого белорусский лидер предложил купить у него поезда.

Первые лица Петербурга прибыли с визитом в Минск. Делегацию возглавил губернатор Александр Беглов. Вместе с ним в командировку отправились председатель Заксобрания Александр Бельский, лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник и другие делегаты. Весь день 1 февраля пресс-службы двух ветвей городской власти рассказывали о торжественных и деловых встречах начальства. Причем страну, куда отправились Беглов и Бельский, в официальных релизах называли и Белоруссией, и Беларусью.

Прошлая совместная поездка Беглова и Бельского не обошлась без скандала. В ноябре губернатор и спикер повезли в Белград бюст князя Александра Невского. На чем доставляли монумент неизвестно, но сами первые лица города, судя по всему, прибыли в сербскую столицу на бизнес-джете Embraer Legacy 600, аренда которого могла обойтись почти в 30 тысяч евро. Снимок радостных городских руководителей на фоне приземлившегося самолета разместили на сайте правительства Петербурга. В Смольном не стали объяснять, за чей счет был оплачен перелет.

Ради той командировки Беглов и Бельский пропустили принятие бюджета Петербурга на 2022 год в городском парламенте. Теперь намеченное на 2 февраля заседание ЗакСа и вовсе отменили, мотивируя это всплеском заболеваемости коронавирусом.

Размещать фотографии из аэропорта на сайтах городских властей на этот раз не стали. Первые сообщения о визите пришли сразу из центра Минска, где Беглов и его команда возложили цветы к Монументу Победы и мемориальной плите "Ленинград". Далее делегация направилась во Дворец Независимости. Там гостей дожидался президент Александр Лукашенко. В резиденцию национального лидера также прибыли секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев и новый российский посол в союзной республике Борис Грызлов. Для него это была первая встреча с президентом соседней страны в новой должности.

Telegram-канал "Пул Первого", рассказывающий о деятельности белорусского лидера, показал кадры прибытия делегатов ко дворцу и встречу с Лукашенко. Президент обнял петербургского губернатора и похлопал по плечу.

- Привет, Александр, - поприветствовал Лукашенко.

- Рад видеть, - ответил Беглов.

- Жив-здоров?

- Здоров.

- Слава Богу.

- Вашими молитвами.

- Заморозило немного? - продолжал интересоваться Лукашенко, не отпуская руку гостя. - Снегом забросало?

- Снега много, - согласился губернатор.

- У нас тоже.

- У вас поменьше, наверное.

К теме снега вернулись во время официальной части встречи. Подробный видеорепортаж с этого мероприятия опубликовало ИА "Белта". Белорусский президент восхищался преображением Петербурга. Он приезжал в город на Неве в конце декабря и сам всё видел, но есть один нюанс.

фото: gov.spb.ru

"Я на вертолете летел - всё видно. Я не ожидал, что вы так серьезно приведете город в порядок. Просто изменился город на глазах. Честно, без лести говорю. Я был поражен. Просто приятно посмотреть на сегодняшний Питер", - похвалил Лукашенко.

Президент Республики Беларусь на комплименты не скупился. Например, заявил о похожести "ленинградцев, питерцев и белорусов".

"Я делаю вывод и ему (Владимиру Путину - ЗАКС.Ру) часто говорю об этом, но тоже предупреждаю: "Не думай, что я льщу тебе". Ленинградцы, питерцы и белорусы ментально - про внешне я вообще не говорю, тут один в один - больше, чем кто-либо похож", - заверил Лукашенко.

Говорили, разумеется, и о деловом партнерстве. Президент предложил петербургскому губернатору для обновления подвижного состава в метрополитене приобрести поезда "Штадлер", которые производятся в Беларуси. Лукашенко попросил обратить внимание и на другую белорусскую технику, а также похвалил местные продукты питания.

"Что касается продуктов питания, спасибо, что вы у нас покупаете. Мы это очень ценим. И я вам гарантирую, что вы никогда не пожалеете, что вы покупаете белорусские продукты. Мы всегда требовательны к качеству, мы сохранили государственные стандарты еще с тех пор. Нас Чернобыль подтолкнул в свое время к этому. Поэтому у нас качественная продукция. У нас вы можете купить любые продукты", - сказал Лукашенко.

После настало время для комплиментов со стороны Беглова. Он восхитился президентским дворцом и похвалил Лукашенко за то, что тот чтит историю своей страны. Петербургский губернатор рассказал, что планирует встретиться с блокадниками, проживающими в Минске.

- Мы привезли им подарки, привезли блокадный хлеб, который пекли в 1941 году, - раскрыл секрет Беглов. - Если нет возражения, вам тоже передадим немножко.

- Я хотел тоже сказать - мне кусочек, - улыбнулся Лукашенко.

- Да, кусочек хлеба, - согласился губернатор.

После завершения мероприятия Беглов вышел к президентскому пулу журналистов. Губернатор продолжил делать комплименты. Он заявил, что следил за посланием Лукашенко к белорусскому народу и был очень впечатлен.

"Очень важные слова были сказаны о независимости. Для меня лично и для, безусловно-конечно, моих коллег это подход развития республики. Он эволюционный, а не революционный. Ну, наверное, достаточно революций. Там, Советский Союз пережил, Россия пережила разные революции. Поэтому эволюционный путь развития, о чем было сказано в послании, он, конечно, впечатлил и меня, и моих коллег", - заметил Беглов.

Делегаты попрощались с Лукашенко и направились на другие мероприятия. Обсудили планы сотрудничества с премьер-министром республики Романом Головченко, открыли выставку "Символы блокадного Ленинграда" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и, наконец, встретились с блокадниками.

"Глава города рассказал, что 27 января Президент Владимир Владимирович Путин возложил венок на Пискаревском кладбище", - написали в отчете об этой встрече на сайте Смольного.

Спикер ЗакСа Бельский успел пообщаться с коллегами из Минского городского совета депутатов. Репортаж об этом мероприятия показало ИА "Минск-новости". Бельский в разговоре с белорусскими журналистами одной из целей визита назвал подготовку к транспортной реформе в Петербурге. По его словам, необходимо оценить возможности предприятий Беларуси.

фото: assembly.spb.ru

"Основное для нас, так как мы являемся избранниками народа, это народная дипломатия. Чтобы люди, живущие в городе Минске, живущие в Санкт-Петербурге, стали еще ближе", - добавил спикер парламента Петербурга.

Планы петербургских гостей в белорусской столице еще не исчерпаны. Впереди - посещение промышленных предприятий, участие в церемонии показа сериала "Седьмая симфония" и, конечно, встреча с православным духовенством.

Сергей Еремеев