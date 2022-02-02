Попова - о новых COVID-ограничениях: Речи о локдауне и карантине не идёт

Невзирая на ожидаемый рост заболевших коронавирусом, спровоцированный распространением омикрон-штамма, в России не планируют вводить локдаун, поделилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с РИА "Новости".

"Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию", — сообщила главный санитарный врач РФ.

При этом Попова отметила, что количество инфицированных будет расти, но принимать жёсткие решения не имеет смысла, так как отработанные меры по противодействию болезни уже зарекомендовали себя.

"У нас сегодня есть очень серьёзное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон 122. Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы", — заключила глава Роспотребнадзора.

Напомним, что начиная со 2 февраля в Петербурге вступают в силу новые "детские" COVID-ограничения. Школьники с 7 по 11 классы переводятся на дистант. Кроме того, подросткам запрещается посещать общепит, магазины, кино и другие досуговые учреждения.