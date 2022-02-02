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Новости 12:28

Панов попросил Смольный выделить займы кинотеатрам, общепиту и организаторам концертов

фото ЗакС политика Панов попросил Смольный выделить займы кинотеатрам, общепиту и организаторам концертов

Депутат Заксобрания Петербурга от "Новых людей" Дмитрий Панов обратился к вице-губернатору Максиму Соколову с предложением предоставить малому бизнесу беззалоговые займы в размере до 5 млн рублей.

Поддержать необходимо наиболее уязвимые и пострадавшие от коронавируса категории предпринимательской деятельности, уверен парламентарий. К ним Панов отнес кинотеатры, заведения общественного питания, концертные агентства, детские центры и спортивные секции.

"Искренне рассчитываем, что данная мера окажет качественную поддержку субъектам городского малого и микробизнеса, обеспечивающим занятость для тысяч петербуржцев" - передала слова Панова пресс-служба ЗакСа.

Депутат полагает, что займы следует выделить из Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.


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Упоминаемые персоны
Панов Дмитрий Вячеславович

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