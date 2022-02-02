Мэра Великого Новгорода оштрафовали за некачественную уборку города от снега

Суд привлёк к административной ответственности мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина, сочтя, что он повинен в некачественной уборке гордских магистралей от снежных осадков.

Дело рассматривалось мировым судьёй судебного участка № 30 Новгородского судебного района, информирует пресс-служба региональных судов.

Протокол в отношении мэра был составлен 11 января.

"На покрытии проезжей части дорог и улиц не допускаются наличие снега и зимней скользкости, перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны, формирование снежных валов ближе 10 м от пешеходного перехода", — указывается в документации к разбирательству.

Суд не узрел доказательств того, что Бусурин принимает "достаточные, эффективные и своевременные меры" для очистки улиц.

Как итог, городского главу наказали штрафом в размере 25 тысяч рублей по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог").