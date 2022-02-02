Znak.com: В Кремле обсуждают кандидатуру Турчака на пост губернатора Петербурга

В аппарате главы государства начались разговоры о возможном выдвижении первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака на пост губернатора Петербурга, поделились со Znak.com близкие к Кремлю источники.

По информации издания, не исключается, что в Северной столице могут быть проведены досрочные выборы городского главы. Полномочия Александра Беглова истекают в 2024 году: в этом году как раз стартует президентская кампания.

"[Андрея] Турчака согласовали на Санкт-Петербург, будет губернатором", — заверил Znak.com один из высокопоставленных собеседников. При этом он отметил, что процесс вряд ли будет быстрым.

Аналогичного мнения придерживается ещё один источник издания, который уверен, что за успех ЕР на грядущих выборах будет всецело ответственен Турчак.

"[Андрей Турчак] — парень на выданье. Но [помимо него] есть немало людей, кто мог бы претендовать на пост губернатора [Санкт-Петербурга]. То есть его кандидатура в числе приоритетных, да, но ситуация не такая, что все [лица, влияющие на принятие такого решения] единодушно за него", — уточнил собеседник.

Сам Турчак в разговоре со Znak.com озвученную выше информацию конкретизированно комментировать отказался, ответив журналистам фразой профессора Преображенского булгаковского романа "Собачье сердце": "Не читайте советских газет".

Напомним, Турчак родился в Ленинграде, но карьеру начал строить в Псковской области, сначала избравшись в областное собрание в 2007 году и уже позднее став представителем региона в Совфеде — в возрасте 32 лет. Спустя несколько лет он стал главой Псковской области, после чего в 2017 году получил должность секретаря генсовета ЕР. В 2020-м Турчак вернулся в Совфед в статусе первого вице-спикера.