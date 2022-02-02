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Новости 14:33

Проспект Маршала Блюхера ожидает ремонт стоимостью 198 млн рублей

фото ЗакС политика Проспект Маршала Блюхера ожидает ремонт стоимостью 198 млн рублей

В нынешнем году в Петербурге будет отремонтирован проспект Маршала Блюхера: работы проведут в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба Смольного.

Ремонт затронет участок от Полюстровского до Пискарёвского проспекта длиной в 3,5 км. Дорожники заменят не только асфальтовое полотно, но также тротуары и бордюры.

Стоимость подряда - 198 млн рублей. Последний раз проспект Маршала Блюхера "латали" в 2014 году.

Всего до конца текущего года в Петербурге должны привести в порядок около 80 км дорог. На эти цели выделено свыше 4,5 млрд рублей.


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