В течение года в Петербурге откроют еще три центра амбулаторной онкологической помощи

Темпы выполнения Петербургом нацпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" находятся на должном уровне: чиновники успеют до конца года открыть запланированные три центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Ситуацию обрисовал зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана в пресс-центре ТАСС.

"За 2021 год мы шли строго по плану, мы к 13 существующим ЦАОПам открыли еще два онкогематологических ЦАОПа в больнице № 15 и в больнице № 31, тем самым достигли той цифры 15, которую мы должны были выполнить. План на 2022 год — еще три оставшихся ЦАОП, по которым мы должны согласно федеральному проекту отчитаться", - рассказал чиновник.

Вопреки пандемии и уже нескольким пережитым ее пикам, подчеркнул он, город еще ни разу не приостанавливал плановой онкологической помощи. Кроме того, отметил Сарана, в Петербурге качество работы в рамках нацпроекта удовлетворяет еще нескольким требованиям: это доля выявляемого на ранних стадиях рака (57,4%), доля пациентов на диспансерном наблюдении, годовая летальность.

Впрочем, как добавил к сказанному выше главный внештатный онколог комздрава Дмитрий Гладышев, из-за пандемии некоторые больные не приходят на прием своевременно.

"Наши специализированные учреждения получают уже те стадии заболевания, когда требуется длительное и дорогостоящее лечение", - заключил специалист.