Вице-губернатора Псковской области оштрафовали из-за соглашений с Минфином

Заместителя губернатора Псковской области Татьяну Баринову привлекли к ответственности из-за несоблюдения соглашений с федеральным Минфином. Если быть точнее, то чиновнице вменили нарушение условий предоставления бюджетных кредитов. Об этом пишет "Псковская губерния", проанализировавшая отчет о работе региональной прокуратуры за прошлый год. По части 2 статьи 15.15.2 КоАП нарушителю полагается штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

В отчете указывается, что госдолг области постоянно растет, увеличившись за пять лет с 14,7 до 19 млрд рублей, причем большую часть суммы составляют кредиты коммерческих организаций.

Соглашения правительства Псковской области с Минфином, касающиеся реструктуризации коммерческого долга, действуют последние четыре года.