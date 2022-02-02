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Новости 17:28

Второй выход из станции метро "Московская" закроют на ремонт в конце недели

фото ЗакС политика Второй выход из станции метро "Московская" закроют на ремонт в конце недели

Вестибюль петербургской станции метро "Московская-2" и южный выход из станции (на Алтайскую улицу, к автобусам в аэропорт) начнут капитально ремонтировать в воскресенье вечером 6 февраля, о чем сообщила пресс-служба подземки.

За одиннадцать месяцев подрядчик должен будет обновить двери, коммуникации, привести в порядок эскалаторы, системы гидроизоляции, вентиляции и пожаротушения, заменить облицовку наземного вестибюля.

На время ремонта пользоваться можно будет только вестибюлем "Московская-1" (выход на Авиационную улицу), который из-за предстоящей повышенной нагрузки изменит режим работы: в утренний и вечерний часы пик вход на станцию ограничат.

О том, что Главгосэкспертиза одобрила проект работ на "Московской", подготовленный НИПИИ "Ленметрогипротранс", сообщалось еще в августе.


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